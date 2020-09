Mit einem 2:2-(2:0)-Unentschieden trennten sich am Mittwochabend der SV Battweiler und die SG Knopp/Wiesbach im Bezirksliga-Derby. Wobei das Ergebnis nicht unbedingt das Spielgeschehen widerspiegelt. Denn schon in der zweiten Minute traf Battweilers André Hampel zur Führung. Die baute sein Mannschaftskollege Steven Veit, der auf dem Foto (unten) den Knopper Spieler Manuel Stahl von den Beinen holt, in der 34. Minute aus. Die Gäste versuchten es mit schnellen Kontern über die Mitte und die Außenbahnen, vergaben aber viele gute Torchancen. Sie scheiterten meist nicht erst an Battweilers Schlussmann Jonas Weisenstein, sondern schon vorher an der Abwehr. Nach mehreren Auswechslungen auf beiden Seiten gelang dem Knopper Renato Carlos Silva in der 63. Minute das erste Tor für die Spielgemeinschaft. SG-Neuzugang Jan Tüllner schaffte sechs Minuten vor Spielende doch noch den Ausgleich, der bei Battweiler nach dem kampfbetonten Spiel für hängende Köpfe sorgte. Der SV Battweiler steht nun mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 7:2 auf dem vierten Platz vier, die SG Knopp/Wiesbach liegt mit einem Punkt und 2:2-Toren auf Platz sechs. Battweiler muss am Sonntag, 15 Uhr, bei der SG Rieschweiler II ran, die SG Knopp/Wiesbach empfängt tags zuvor (17.30) den FV Bruchmühlbach.