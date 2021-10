Wer soll die SG Knopp/Wiesbach in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz Süd stoppen? Nach elf Spielen hat die Mannschaft von Trainer Sanel Nuhic bereits 30 Zähler auf dem Konto, unterlag bislang nur dem SC Weselberg (1:2).

Zudem hat die Spielgemeinschaft Knopp/Wiesbach mit Shkodran Rexhaj, der bereits 15 Tore geschossen hat, den Topschützen der Liga in ihren Reihen. Zudem erzielte das Knopper Team in den letzten fünf Partien gleich dreimal sechs oder mehr Tore. Beim 3:1-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den SV Battweiler traf Rexhaj allein dreimal. Gegen Abstiegskandidat FK Clausen (Sonntag, 15.15 Uhr, in Wiesbach) ist die Spielgemeinschaft zu Hause daher klar favorisiert. Clausen hat als Tabellenvorletzter erst neun Punkte und sammelte in den vergangenen drei Spielen keinen Zähler.

Die SG Rieschweiler II mit Spielertrainer Daniel Preuß war prima in die Saison gestartet, musste zuletzt aber stark Federn lassen. Auf den 5:3-Sieg gegen die SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann folgte die 1:6-Heimniederlage gegen den FC Queidersbach. Gegen den in der Tabelle unmittelbar hinter Rieschweiler platzierten FV Bruchmühlbach gilt es nun am Sonntag (15 Uhr) wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib zu erkämpfen. Denn der FVB ist ein Kandidat, der potenziell auch in die Abstiegsrunde schlittern könnte.

Geht’s für Battweiler nach oben oder doch eher nach unten?