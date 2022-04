1236 Euro spendet die Kneispermühle bei Maßweiler an die Unicef-Kinderhilfe.

Laut Initiatorin Renate Brenner stammt das Geld aus der Ostereiermalaktion der Gaststätte im Wallhalbtal. Dafür wurden 270 Eier aufwendig verziert – 150 Gänseeier und 120 Hühnereier, die Hubert Stalter vom Wahlerhof bei Mittelbach gespendet hatte. Die Eier wurden nach einer alten Tradition kunstvoll geschmückt, indem ein Stecknadelkopf zuerst in heißes Bienenwachs getaucht wird und das Ei damit bemalt wird. Selbst der Comedian Bernhard Hoecker habe sich in der ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ an Ostersonntag an diese besonderen Eier von der Kneispermühle erinnert. Hoecker war schon als Kind Gast auf der Mühle. „Wir hoffen, den Ukraine-Flüchtlingskindern mit unserer Aktion ein wenig helfen zu können, denn ich weiß aus persönlicher Erfahrung was Flucht bedeutet“, schreibt Renate Brenner.