Ein Kneipp-Becken in Zweibrücken musste kurz nach der Öffnung wegen Fäkalien und Urin im Wasser wieder gesperrt werden. Dafür wurde eine Lösung gefunden, allerdings erleichtern sich manche dafür auf dem benachbarten Spielplatz. Das Tretbecken am Nardini-Klinikum ist wegen Schäden durch Vandalismus geschlossen. Doch es gibt auch ansprechende, saubere Kneipp-Anlagen in der Umgebung. Zwei liegen sogar an Wanderwegen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier