Jaqueline Schröder, die neue Pirmasenser Polizeichefin, erklärt im großen RHEINPFALZ-Interview, dass sie der Drogenkriminalität den Kampf ansagen will.

Bei einer Kneipenschlägerei in Blieskastel wollte ein 19-Jähriger einer Frau helfen – und wurde dabei selbst schwer verletzt.

Ein junger Mann in der Zweibrücker Innenstadt wollte partout nicht, dass die Polizei in seine Tasche schaut. Das taten die Beamten aber, und dann wussten sie auch, warum sich der Mann so sehr gewehrt hatte.

Die Zweibrücker meinen’s ernst mit dem Energiesparen. Das zeigen die Zahlen der Stadtwerke.

Die Männer und Frauen des Wirtschafts- und Servicebetrieb Pirmasens haben einen neuen Kollegen. Und der kann ziemlich viel.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Weiner ist „stinksauer“ über die Umstände des Rücktritts von Christian Baldauf.

75 Jahre Pirmasenser Rundschau: Ohne erkennbares Motiv erschossen zwei junge Deutsche im Februar 1979 in Südfrankreich ein australisches Anhalter-Paar. Einer der beiden Täter war der Sohn eines Hauptkommissars bei der Polizeidirektion Pirmasens.

Seitdem das Kleiderkaufhaus des Roten Kreuzes an den Bahnhof umgezogen ist kommen doppelt so viele Besucher wie zuvor. Auch speziell junge Leute, die gezielt Retro-Klamotten suchen.

Und wie wird das Wetter zum Jahreswechsel? Ungewöhnlich!

Mein Jahr: Thomas Peifer, der ehemalige Verbandsgemeindebürgermeister von Thaleischweiler -Wallhalben, erklärt, wie er durch seine Wahlniederlage 2022 trotzdem gewinnen konnte.