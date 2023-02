In der Nacht zum Samstag, gegen 3.25 Uhr, gerieten in einer Gaststätte in der Maxstraße mehrere Barbesucher in einen Streit, der sich nach draußen vor die Gaststätte verlagerte. Dort wurde aus dem zunächst verbal ausgetragenen Konflikt eine handfeste Schlägerei zwischen fünf Beteiligten, bei der ein 20-Jähriger verletzt wurde. Die Polizei traf den jungen Mann vor Ort mit Verletzungen im Gesicht an. Die anderen Beteiligten waren geflüchtet. Einer der vier Flüchtigen wurde in der Nähe gefasst, die übrigen drei konnten ermittelt werden. Den Verletzten versorgte der Rettungsdienst, der ihn auch in ein Krankenhaus brachte. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen bittet, sich bei der Polizei unter Telefon 06332 9760 oder über das Hinweisportal www.polizei.rlp.de/de/onlinewache zu melden.