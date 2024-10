481 Erstsemester haben diesen Herbst ihr Studium an der Zweibrücker Hochschule begonnen, 50 mehr als im Vorjahr. Am Fachbereich Betriebswirtschaft waren es 287 Einschreibungen (31 mehr). Herauszuheben sei der neue berufsbegleitende Bachelorstudiengang Business Administration and Management, der aus dem Stand 45 Einschreibungen registrierte. Deutlich zugelegt habe auch der Bachelorstudiengang Wirtschaft und Recht in Kooperation mit dem Oberlandesgericht Zweibrücken, der die Einschreibungen von 24 auf 43 fast verdoppeln konnte. Auch der Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik hat zugelegt mit 194 Einschreibungen (20 mehr). Der neue berufsbegleitende Bachelorstudiengang Physician Assistant „konnte die Erwartungen mit 26 Einschreibungen mehr als erfüllen“, schreibt die Hochschule. Auch der Masterstudiengang Applied Life Sciences verzeichne mit 12 statt 3 Einschreibungen „einen bemerkenswerten Zuwachs“. Am Standort Kaiserslautern gibt es dieses Jahr 507 Erstsemester (67 mehr) und am Studienort Pirmasens 103 (22 mehr). Die endgültigen Zahlen stehen allerdings erst im Laufe des Novembers fest.