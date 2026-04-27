Die Aufbereitungsanlage für Gips am Funkturm ist Vergangenheit. Nach acht Jahren kommt das Aus für den Modellbetrieb überraschend.

Die Gips-Recycle-Anlage der Firma Remondis in der Straße Am Funkturm schließt – und zwar „mit sofortiger Wirkung“, wie Remondis-Pressesprecher Michael Schneider auf Anfrage bestätigte. Als Grund für das abrupte Aus nennt Schneider, dass die Anlage nicht mehr wirtschaftlich rentabel betrieben werden konnte. Sie war 2018 als Pilotprojekt in Betrieb genommen worden. „Wir waren überzeugt, dass es klappt, aber das hat sich leider als Trugschluss erwiesen“, so Schneider.

Die Wiederaufbereitungsanlage für Abfall-Gips hatte zuletzt 14 Mitarbeiter. Mit sechs davon habe Remondis eine Auflösungsvereinbarung getroffen, acht seien an anderen Standorten des Unternehmens untergekommen. Remondis betreibt in Zweibrücken auch noch eine Holzaufbereitungsanlage in der Luxemburger Straße auf dem Flugplatz. Diese ist nach Schneiders Auskunft nicht von der Schließung betroffen.

14 Mitarbeiter gehen

„Wir bedauern die Schließung der Gips-Recycle-Anlage sehr, auch aus Gründen des Umweltschutzes“, sagte Schneider. Mit wiederaufbereiteten Produkten müsse man als Unternehmen aber immer noch sehr gegen die sogenannten Primärrohstoffe kämpfen. In Zweibrücken habe man nach einigen Jahren des Ausprobierens verschiedener Methoden jetzt die Waffen strecken müssen. Die Anlage am Funkturm werde abgebaut, ein Käufer habe sich nicht gefunden.

Die Anlage wurde bei der Eröffnung 2018 als „modern und beispielhaft zur Wiederaufbereitung von Gips für die Bau- und Keramikindustrie“ gefeiert. Recyceln statt deponieren lautete das Motto. Gips wird hauptsächlich durch Tagebau oder Untertagebau von Gipsstein (Naturgips) sowie als Nebenprodukt bei der Rauchgasentschwefelung in Kohlekraftwerken gewonnen.

Die Zweibrücker Aufbereitungsanlage hat eine Kapazität von bis zu 72.000 Tonnen Material pro Jahr und produzierte Recycling-Gips mit einem Reinheitsgrad von 85 Prozent. Sie sollte sich etablieren als Teil eines nachhaltigen Umgangs mit Gipsabfällen und zur Schonung natürlicher Ressourcen.

Das war zumindest der Plan der Rethmann-Gruppe, der Muttergesellschaft der Recycling-Tochter Remondis. Rund zehn Millionen Euro kostete der Bau der Anlage vor acht Jahren. Die Gipsaufbereitungsanlage Zweibrücken zählte deutschlandweit zu den führenden Unternehmen in dieser Branche. Dennoch schaffte sie es nicht, rentabel zu arbeiten, wie Michael Schneider nun feststellt. Man habe die Notbremse ziehen und schließen müssen.

Wo gibt’s die gelben Säcke?

Die Remondis-Niederlassung, die in Zweibrücken im Auftrag des Dualen Systems Deutschland (DSD) die gelben Tonnen und Säcke für Plastikmüll bereitstellt, leert, beziehungsweise einsammelt und den Inhalt entsorgt, befindet sich in Pirmasens. Mit der Schließung der Gips-Recycle-Anlage in Zweibrücken hat sie nichts zu tun. Wer gelbe Säcke braucht, kann diese bestellen bei der Hotline der Firma Remondis, Telefon 0800 1223255, die sie dann zustellt.