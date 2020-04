Die mittelalterliche Klosterruine hoch über dem Homburger Stadtteil Wörschweiler gibt eines der Hintergrundmotive für die neue Folge der Saarland-Krimireihe „In Wahrheit“ von ZDF und Arte ab. Am Freitagabend, 24. April, 20.15 Uhr, wird auf Arte die Serienfolge „Jagdfieber“ ausgestrahlt. Unter der Regie von Thomas Roth hat die Firma Network Movie im Auftrag für das ZDF im Sommer 2019 die vierte Folge der Reihe „In Wahrheit“ im Saarland gedreht. In den Hauptrollen ermitteln Christina Hecke als Kommissarin Judith Mohn und Robin Sondermann. Die Ermittler müssen die Hintergründe eines kaltblütigen Überfalls aufklären, bei dem eine Frau stirbt. Kurz darauf taucht ein Video in der Polizeizentrale auf. Es zeigt einen entführten Sternekoch. Der Fall muss binnen 72 Stunden aufgeklärt werden, sonst wird die Geisel getötet.