Am Sonntag, 23. Juni, 18 bis 22 Uhr, gibt es eine lange Nacht im Klosterbezirk Hornbach mit Wandelkonzerten. Acht Interpreten, Gruppen und Chöre musizieren bei freiem Eintritt.

Die Wandelkonzerte finden in der Klosterkirche, im Fabianstift, im Klostergarten, im Historama und im Alten Rathaus statt. Wandelkonzert bedeutet, dass die Zuhörer, nicht nur auf dem Stuhl sitzen, sondern aufstehen und weitergehen zum nächsten Konzertort. Die Musiker spielen zwischen 30 und 60 Minuten.

Pfarrer Daniel Seel konnte für die ungewöhnliche Klosternacht bekannte Musiker wie Ro Gebhart gewinnen. Der saarländische Gitarrist und Komponist kommt mit seinem Sohn Alec (17), Bassist und Jungstudent an der Saarbrücker Musikhochschule, und dem Portugiesen Armindo Ribeiro, einen Spezialisten für Latin-Brasil-Gesang. Aus Bexbach stammt das Trio Anjuli mit den Schwestern Anastasia (Harfe), Jule (Cello) und Liese Wagner ( Querflöte), sie waren mehrfach erfolgreich bei „Jugend musiziert“. Daniel Seel begleitet am Klavier seine Tochter, die Violaspielerin und Sängerin Anna Charlotte Seel, die auch schon bei „Jugend musiziert“ erfolgreich war.

Homburg Harmonists

Die Homburg Harmonists sind singende Männer in der Tradition der Comedian Harmonists – mit einer Frau am Klavier. Sie singen aber auch Lieder von Roger Cicero und den Prinzen. Double Shot besteht aus den Hornbachern Stefan Hoor (Akustikgitarre) und Oliver Brill (Akustikbass, Cajon) und bietet einen Mix aus Rock, Irish Folk und Country mit zweistimmigem Gesang.

Cellist Benjamin Jupé studierte an der Universität der Künste in Berlin und spielte schon Martha Argerich, Truls Mørk und Julian Rachlin zusammen sowie in diversen Orchestern. Das Duo Pipes ’n’ Roses besteht aus Walther Theisohn und Björn Weinmann, die an der Herzog-Christian-Musikschule in Zweibrücken unterrichten. Sie spielen Dudelsack. Das 2021 gegründete Vokalensemble Piú di cinque sang bereits in den Kirchengemeinden Zweibrücken und Hornbach und im Saardom im Dillingen.