Verliert die Stadt Homburg ihre Klimawette mit dem Umweltaktivisten Michael Bilharz, will sie im Moorgebiet Closenbruch die Pflanze Arnica montana wieder ansiedeln. Um die Wette zu gewinnen, müssen bis Anfang November 628 Homburger jeweils eine Tonne des schädlichen Gases CO 2 einsparen. Moore können CO 2 im Boden binden. Der Deutschland-Radler Michael Bilharz hatte am 3. August auf seiner Klima-Werbetour die Stadt Homburg besucht. Dort ging er die Wette mit Bürgermeister Michael Forster (CDU) ein. Jetzt teilt die Stadtverwaltung Näheres für den Fall mit, dass Homburg die angestrebte Einsparung von 628 Tonnen CO 2 nicht schafft. Demnach werde man dann nahe Niedermoore wie das Closenbruch „biologisch aufwerten“. Im Closenbruch wuchs früher die Heilpflanze Arnica montana (Bergwohlverleih), ist dort heute aber ausgestorben. Verliert die Stadt ihre Wette mit Bilharz, werde versucht, die Pflanze wieder anzusiedeln.