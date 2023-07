Viele sorgen sich, wie sie ihre Bude im Winter warm kriegen. Dabei braucht es gerade eher eine Klimaanlage, findet Sigrid Sebald. Oder man setzt auf natürliche Alternativen.

Wärmepumpe? Ist schon eingebaut bei uns. Im Haus enthalten sozusagen. Wenn’s warm wird draußen, wird die Wärme umgehend reingepumpt, wo sie zunächst unterm Dach und dann in den unteren Etagen für tropisches Ambiente sorgt. Hätten wir keine Katze, würden sich Papageien im Wohnzimmer gut machen. Oder Brüllaffen. Aber die sind so laut. Brüllen morgens schon rum, also die Männchen, um den Weibchen zu imponieren. Kleiner Tipp: Bringt den Brüllaffenfrauen mal Kaffee ans Bett. Leise. Das beeindruckt sie sehr, glaubt mir, ich kenne mich da aus.

Doch zurück zu den Wärmepumpen, die ja gerade in aller Munde sind, bildlich gesprochen, versteht sich. Überhaupt, das Heizen, alle machen sich Gedanken darum, und das hat ja auch absolut seine Berechtigung. Wobei ich mir momentan weniger Gedanken darüber mache, wie wir im Winter die Bude warm kriegen sollen als vielmehr darüber, wie wir sie im Sommer kühl oder zumindest kühler kriegen. Da müsste ja dann wohl eine Klimaanlage her. Eins von diesen Dingern, die im ICE immer kaputtgehen, woraufhin dann die Fahrgäste im ICE ebenfalls (fast) kaputtgehen.

Air Condition all over the world

Erfunden wurde die Klimaanlage, wo sonst, in den USA, von Willis Carrier, im Jahr 1902. Fortan ging nichts mehr ohne, also jetzt Alaska mal ausgeklammert, da geht’s auch mal ohne Kühlung. Ansonsten brach ein wahrer Triumphzug der Air Conditioner rund um den Globus an, der heute auch Backofenländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten eine florierende Touristikbranche ermöglicht. Bei über 40 Grad macht draußen Flanieren auch im Schatten wenig Freude, im runtergekühlten Einkaufszentrum geht’s dann schon besser.

Also Klimaanlage kaufen? Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Eine Freundin meinte unlängst – im Spaß, bitte jetzt nicht beim Jugendamt anrufen – sie gewöhne ihre beiden Kleinkinder an die zunehmende Hitze, indem sie sie jeden Tag ein bisschen länger in die Sonne stellt. Damit der Körper sich langsam um- und einstellen kann. Und wenn sie dann erwachsen sind, sind sie so hitzeresistent wie der Rüppellfuchs in der iranischen Wüste Dascht-e Lut, der Temperaturen bis 50 Grad locker wegsteckt, oder wie die Wüstenameisen in der Sahara.

Beim Brüllaffen reicht’s noch nicht

Tiere sind uns da wohl voraus, was die Anpassungsfähigkeit angeht, ihre Wärmeleitfähigkeit kann etwa durch lange Beine, große Ohren oder einen dichten Pelz beeinflusst werden. Auf Menschen übertragen sähe das alles zusammen mutmaßlich etwas seltsam aus. Vielleicht ist es aber auch Standard in ein paar Hundert oder Tausend Jahren. Der Brüllaffe muss sich auch noch ein bisschen verändern. Das Fell ist dicht, okay, aber die Ohren sind klein und rund, und die Beine, nun ja, auch nicht gerade modelmäßig lang. So wird das nix. Hört auf zu brüllen.

Wie dem auch sei, die Überlegungen zu Wärmepumpe, Klimaanlage, Pelz, Resistenz und Co. müssen noch ein bisschen andauern. Da kann und sollte man keine vorschnellen Entscheidungen treffen.