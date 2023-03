Zweibrückens Klimaschutzbeauftragte Diana Berg hat ihre Stelle bei der Stadtverwaltung nach nicht mal drei Monaten wieder gekündigt. Sie geht zurück nach Kaiserslautern.

Als sich Diana Berg im Januar im Bau- und Umweltausschuss vorstellte, erhielt sie für ihren Vortrag viel Lob. Nun wird die Stadt auf sie verzichten müssen: Die Mitte-30-Jährige, die aus Zweibrücken stammt, geht zurück nach Kaiserslautern, wo sie zuvor gearbeitet hatte. Welche Stelle sie dort übernimmt, wollte sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ nicht verraten. Zu den Gründen für den Wechsel zurück sagte sie: „Es ist nicht so, dass es mir hier nicht gefällt, aber andere Städte bieten mehr als Zweibrücken.“ Sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Diana Berg hatte ihre Stelle in Zweibrücken im Januar angetreten. Sie hat noch in der Probezeit gekündigt und hat am Donnerstag ihren letzten Arbeitstag in Zweibrücken. Die Stadt wird nun versuchen, die Stelle möglichst bald neu zu besetzen.