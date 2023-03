Von Patrick Göbel

Wie kann ich Energie sparen? Was kann ich beim Autofahren besser machen? Und was bringt das alles für die Umwelt? Das sind Fragen, denen Benjamin Böhme gemeinsam mit den Teilnehmern am Mittwoch, 22. März, zwischen 17 und 20 Uhr im Rathaus auf den Grund gehen wird. Böhme ist Klimaschutzmanager der Stadt Homburg und bietet den dreistündigen Workshop, der vom Mitmachen lebt, auch an. Bis nächsten Freitag, 17. März, können sich Interessierte unter der Mailadresse benjamin.boehme@homburg.de anmelden. Zu den Schwerpunkten des Workshops gehören nachhaltige Mobilität, erneuerbare Energien, natürlicher Klimaschutz und Energieeinsparung. Benjamin Böhme möchte mit den Teilnehmern Ideen erarbeiten. Die besten Vorschläge möchte er in seinen Maßnahmenkatalog des Klimaschutzkonzepts für Homburg mit aufnehmen. Der Workshop ist in die Aktionswoche „Das Saarland voller Energie“ integriert. Sie findet zwischen dem 11. und dem 24. März statt und hat die Energiewende zum Thema. Einige Verantwortliche werden Einblicke in ihre Arbeit geben.