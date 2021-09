Durch den Klimawandel ist die Durchschnittstemperatur in Zweibrücken seit 1881 um 1,6 Grad gestiegen, sagt Klimacoach Christian Kotremba. Am 11. September zeigt er beim Zweibrücker Stadtgrün-Wochenende, wo die wirklich heißen Flecken in der Innenstadt sind. Außerdem gibt es an dem Tag weitere Aktionen der Gruppe ZW-vernetzt.

Kotremba spricht bei seiner Führung nicht über den Klimaschutz sondern über die Klimaanpassung. Laut dem Coach aus Neustadt an der Weinstraße sind das zwei völlig unterschiedliche Aspekte. Klimaschutz befasse sich damit, wie man selbiges schützt, den Klimawandel aufhalten kann. Bei Klimaanpassung geht es darum, mit den immer heißer werdenden Temperaturen und den weiteren Klimawandel-Folgen klarzukommen und Möglichkeiten zu finden, etwas gegen diese zu tun − sowohl in der Stadt als auch im privaten Bereich. „Die Teilnehmer sollen klimafit gemacht werden“, sagt Kotremba.

Allee hui, Fußgängerzone pfui

Zwischen 2019 und 2020 hat Kotremba die Stadt in punkto Klima unter die Lupe genommen, jene Orte in der Stadt herausgearbeitet, die vorbildlich oder alles andere als vorbildlich sind. „Die Fußgängerzone und der Herzogplatz sind Negativbeispiele“, urteilt Kotremba. Beide Areale, so der Klimacoach, sind stark versiegelte Flächen. Bäume, die Schatten spenden, gibt es kaum. Und es sind eben jene Flächen, die sich bei starker Sonneneinstrahlung extrem aufheizen können. Die Allee hingegen sorge an Hitzetagen für Abkühlung. Einerseits wegen des Schwarzbachs, andererseits wegen der hohen Bäume mit großen Kronen, die viel Schatten spenden. Die Folge: In der Allee könne es an richtig warmen Tagen gut und gerne ein bis zwei Grad kühler sein. Noch deutlicher sei der Unterschied bei der Bodentemperatur. Zwischen stark beschatteten und von der Hitze ausgesetzten Flächen betrage der schon mal 30 bis 40 Grad Celsius, so Kotremba.

Und damit die Stadtrundgangs-Teilnehmer auch den Unterschied zwischen den heißen und kühlen Stadtecken direkt feststellen können, bringt Kotremba mehrere Messgeräte mit, die benutzt werden können. Der Klimacoach hofft deshalb, dass der 11. September ein sonniger, heißer Tag wird. Wenn es bewölkt und kühl ist, sei der Temperaturunterschied nur schwer festzustellen. Dennoch: Auch bei schlechtem Wetter soll der Stadtrundgang stattfinden. Um 11 und um 13 Uhr wird es zwei Rundgänge geben, die je rund 90 Minuten dauern. Die Teilnahme kostet sechs Euro, man muss sich bei der Volkshochschule anmelden – das geht auch im Internet auf vhs-zweibruecken.de.

Am Schlossparkplatz wird ein Beet gepflanzt

Kotrembas Klima-Stadtführungen sind jedoch nur ein Bestandteil des Zweibrücker Stadtgrün-Wochenendes. Der Zweibrücker Verein ZW-vernetzt bietet mehrere Umwelt-Aktionen an. Zwischen 10 und 16 Uhr gibt es in der Gabelsbergerstraße 5 Gartenführungen des Bündnisses „Die Grüne Brücke“ zum Thema Urban Gardening (zu deutsch: städtisches Gärtnern), immer zur vollen Stunde. Ab 10 Uhr wird auf dem Parkplatz in der Karlstraße ein ehemaliger Schottergarten renaturiert, auf dem Alexanderplatz stehen zwischen 9 und 13 Uhr mehrere Infostände des Nabu, von Fridays for Future, Bürger-Energiegenossenschaft, Radeln ohne Alter, Water Refill und Bio-Apfelsaft. Ab 14 Uhr werden in der Christoph-Knorr-Straße Esskastanien und Kletterrosen gepflanzt, und ab 10 Uhr am Parkplatz am Schloss ein neues Beet. Das Programm findet man auch auf zw-vernetzt.de.