Die kommerziell betriebenen Freizeitsport-Anlagen, die Karthalle Karthaus und das Kletterzentrum Camp 4 auf dem Flugplatzgelände, arbeiten nach den Corona-Schließungen auf eine Wiedereröffnung am 27. Mai hin. Camp-4-Betreiber Eckhard Carbon will die Außenkletter-Anlage, die Boulder-Wand, schon am Montag in Betrieb nehmen. „Natürlich nur für vorangemeldete Kletterer mit beschränkten Nutzungszeiten, dafür in der ersten Woche kostenlos“, sagte Carbon am Donnerstag. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte am Mittwoch einen Zeitplan vorgelegt, wonach ab dem 27. Mai auch kommerzielle Innensportanlagen unter Auflagen in Betrieb gehen können. Von den Auflagen macht Carbon wie auch Karthallen-Betreiber Antonio Cipolla es abhängig, ob die Innenanlagen gleich in Betrieb gehen. „Unser Plan steht, ich denke, es klappt“, sagt Cipolla. Noch keine Öffnung zeichnet sich für die Kinderspielhalle und die Sportanlagen der „World of Fun“ an. Man werde auch das Restaurant noch nicht wieder öffnen, sagt Heiko Doll.