Im saarländischen Lebach-Hüttersdorf hat es am späten Donnerstagabend, 28. Oktober, gegen 22 Uhr auf einem Kinderspielplatz gebrannt. In Flammen stand ein Klettergerüst, das laut Polizei offenbar mit einer Bengalfackel in Brand gesetzt worden ist. Die Feuerwehr löschte. Die Polizei geht davon aus, dass jemand die Bengalfackel auf das Klettergerüst gelegt hatte. Zeugen wollen gegen 19.15 Uhr auf dem Spielplatz mehrere Jugendliche beobachtet haben. Einer von diesen habe abseits der Gruppe gestanden und eine Fackel angezündet. Aus dieser seien „rötliches Licht und sehr viel Rauch“ gedrungen. Am Klettergerüst entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.