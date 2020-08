Ein Schaden von 10.000 Euro entstand am Montagnachmittag, als in der Kanalstraße in Walshausen ein Kleintransporter brannte. Die Feuerwehr, die gegen 16 Uhr alarmiert wurde, löschte das Feuer und konnte verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute mit fünf Autos aus den Löscheinheiten Walshausen, Kleinsteinhausen, Dellfeld und Contwig mit Unterstützung der Einsatzzentrale der Verbandsgemeinde. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Das teilte Holger Hell mit, der Medienbeauftragte der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.