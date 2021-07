In Vollbrand hat am Mittwoch, 21. Juli, ein Kleintransporter in der Bexbacher Straße in Homburg gestanden. Der Fahrer des Wagens einer Tagespflege-Einrichtung, in dem ältere Menschen transportiert werden, bemerkte plötzlich Rauch aus dem Motorraum, nachdem er die Klimaanlage eingeschaltet hatte. Er verließ das Auto und rief die Feuerwehr. Der Fahrer, der als einziger Insasse im Transporter gesessen hatte, blieb unverletzt. Die Homburger Feuerwehr löschte.