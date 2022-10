Das Landgericht Zweibrücken hat mit seinem Urteil am Freitag die Hoffnung des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) genährt, das geplante Gewerbegebiet auf der Truppacher Höhe, gegenüber vom Outlet, selbst vermarkten zu können. Die Auflassungsvormerkung des Solinger Projektentwicklers André Kleinpoppen im Grundbuch ist zu löschen, das 2016 eingeräumte Vermarktungsrecht über 60.000 Quadratmeter der Truppacher Höhe, damit hinfällig. Kleinpoppen kann gegen das Urteil in Berufung beim Oberlandesgericht Zweibrücken gehen. Ob er den Rechtsweg weiter beschreiten wird, oder sich von Plänen, ein XXL-Möbelhaus, doppelt so groß wie die Verkaufsfläche des Outlets, endgültig trennt, ließ sein Büro am Montag offen. Eine Stellungnahme wurde für Ende dieser Woche in Aussicht gestellt. Auch die Vorsteherin des Zef, Landrätin Susanne Ganster, äußerte sich am Montag nicht.