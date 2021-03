Weil sie wegen Leitungsarbeiten aufgerissen wird, kann die Kleinottweiler Straße in Bexbach ab Montag, 8. März, nur noch als Einbahnstraße befahren werden. Bis Ende Oktober werden in dieser Einfallstraße von Homburg her in die Innenstadt neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. Die Kleinottweiler Straße führt vom Verkehrskreisel am Rewe und Lidl bis zur Einmündung zum Blumengarten in Höhe Hotel Krone. Auf Nachfrage sagte Stadtwerke-Bauleiter Jörg Imbsweiler, dass der Verkehr dort ab Montag, 8. März, nur noch von der Bexbacher Stadtmitte her in Richtung Homburg fahren darf, umgekehrt aber nicht mehr.