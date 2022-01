Am Dienstagabend, 4. Januar, wurde eine 14-Jährige auf einem Fußgängerüberweg in der Bexbacher Süßhübelstraße von einem fahrenden Kleinlaster am Bein verletzt. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Unfall gegen 18.05 Uhr nahe eines Kreisverkehrs abgespielt. Der weiße Transporter – seine Kennzeichen sind nicht bekannt – habe die junge Fußgängerin am Bein gestreift, als die 14-Jährige auf die Straße trat. Der Unbekannte am Steuer beging mit seinem Transporter Fahrerflucht. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.