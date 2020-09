Die Sieger des Kleinkunst-Wettbewerbs St. Ingberter Pfanne für das Jahr 2020 stehen fest. In der Industriekathedrale „Alten Schmelz“ gab es vier Tage lang klassisches Kabarett, Standup-Comedy, A capella, Poetry Slam und weitere Kunstformen zu erleben. Am Freitagabend, 11. September, wurden die vier Preise verliehen. Alle Sieger erhielten jeweils eine der mit 4000 Euro dotierten Kupferpfannen. Die Kabarettistin Eva Eiselt überzeugte mit intelligenter Gesellschaftssatire. Den zweiten gleichwertigen Jurypreis erhielt Stefan Waghubinger. Seine scheinbar einfachen Sätze enden stets in einer brüllend komischen Geschichte. Der Preis der saarländischen Kultusministerin, verliehen von einer Jugendjury, ging an die Gruppe „Anders“: Das stimmgewaltige Ensemble bestach mit originellen Texten und Melodien mit Ohrwurmcharakter. Weil sich auch die Zuschauer diesmal für beste A-capella-Musik entschieden haben, ging am Freitagabend auch der Publikumspreis an die Gruppe „Anders“.