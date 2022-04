Der Fahrer eines Kleinkraftrads hat am Samstagnachmittag Fußgänger, andere Autofahrer und sich selbst gefährdet, als er vor der Polizei flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Samstag gegen 17.30 Uhr wollte die Polizei in der Zweibrücker Gottlieb-Daimler-Straße den Fahrer eines Kleinkraftrads kontrollieren, der keinen Helm trug. Der Mann missachtete das Anhaltesignal und fuhr teilweise über den Bürgersteig und in den Gegenverkehr. Hierbei mussten Fußgänger zur Seite springen und Fahrzeuge ausweichen. Der Mann fuhr weiter über den Verbindungsweg zwischen der Bubenhauser Straße und der Lanzstraße entlang des Hornbachs, und der Streifenwagen musste die Verfolgung abbrechen, weil der Weg dort zu schmal ist. Später fand die Polizei das Kleinkraftrad ohne Fahrer im Stadtgebiet. Hinweise auf den Fahrer liegen vor. Das teilte die Polizei mit. Sie sucht nun Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des Kleinkraftrades gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06332 9760 oder unter der E-Mail Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de mit der Zweibrücker Polizei in Verbindung zu setzen.