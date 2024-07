Weil sein Kleinflugzeug bei der geplanten Landung auf dem Flugplatz Pottschütthöhe bei Rieschweiler-Mühlbach das Bugrad verlor, hat ein britischer Pilot am Donnerstagnachmittag durchstarten und anschließend auf dem Flughafen Zweibrücken notlanden müssen. Der Mann hatte nach Polizeiangaben auf dem Weg von London nach Salzburg gegen 16.25 Uhr mit seiner Maschine der Marke Beech Aircraft in der Südwestpfalz zwischenlanden und auftanken wollen. Der Pilot blieb bei der Notlandung unverletzt, am Flugzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 100.000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehr der Stadt Zweibrücken, die Betriebsfeuerwehr des Flughafens und der Rettungsdienst.