Obwohl der Bund seine Fördermillionen für das neue Sport- und Freizeitgelände auf dem Kleinen Exe bereits zugesagt hat, sind bei der Planung noch einige Hürden zu nehmen. Im Sommer 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen.

„Um alle Beteiligten von Anfang an einzubinden“, so die städtische Sportdezernentin Christina Rauch, will die Stadtverwaltung nach den Sommerferien mehrere „Beteiligungsworkshops“