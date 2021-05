Über 30 Jahre hat die Sportanlage auf dem kleinen Exe auf dem Buckel. Die Stadt will den Bereich schon lange umfassendsanieren und hat dafür Pläne erarbeitet. Die Förderung dafür lehnte der Bund jedoch zweimal ab. Nun will die Stadt erneut einen Förderantrag stellen.Ein zentraler, innerstädtischer Treffpunkt für Jung und Alt, Sportfreunde, den Schulsport und des Jugendzentrums – so beschrieb Thomas Deller, Leiter des Schul- und Sportamtes, den kleinen Exe in der Stadtratssitzung am Mittwochabend. Aber: Die Sportanlagen in Richtung des Schwarzbaches sind in die Jahre gekommen. Die Asphaltflächen für Ballsport sind rissig, die Tartanbahn hat ihren Dienst erfüllt und generell sei das Sportangebot nicht mehr zeitgemäß. „Nach über 30 Jahren können sie selbst mit der besten Pflege nichts mehr erreichen“, kommentiert Deller.

Die Anlage soll nun umfassend saniert werden. Kosten: rund 2,6 Millionen Euro. Geld, das die Stadt nicht hat. Sie will beim Bund für die Sanierung einen erneuten Förderantrag stellen. Falls der Bund zustimmt, rechnet Deller mit einer 90-prozentigen Kostenübernahme. Knackpunkt: Einen ähnlichen Antrag aus dem Jahr 2018 hatte der Bund abgelehnt, ebenso eine „automatische Teilnahme“ – sprich, ohne dass die Stadt keinen Antrag gestellt hat – in diesem Jahr.

Auf die Frage von Dirk Schneider (Fraktion bürgernah), welchen Plan B es gibt, falls der Bund den Antrag erneut ablehnt, antwortete Oberbürgermeister Marold Wosnitza, dass dann ein Förderantrag beim Land Rheinland-Pfalz gestellt werde. Und falls der auch abgelehnt werde, gebe es noch zwei weitere Finanzierungspläne.

Deller stellt sich für die neue Sportanlage nur noch eine statt zwei Asphaltflächen vor. Die Asphaltfläche gen Altenheim soll einem Kunststoffboden weichen. Geplant ist außerdem eine neue Rasenfläche. Auf der Anlage sollen neue Tore, etwa für Hand- und Fußballspiele, sowie Basketballkörbe aufgestellt werden. Zudem geplant: ein neuer Skaterpark, ein Pavillon und ein Fitness-Parcours.

Die eingezäunte Sportfläche für den Schulsport des Helmholtz-Gymnasiums gen Bleicherbach wird ebenfalls saniert, die Pläne hierzu seien mit der Schule abgesprochen. Thorsten Gries (SPD) lobte das Vorhaben, stellte aber noch die Idee in den Raum, die Straßenlampen in der Allee zugunsten der Jogger zu erneuern. Wosnitza will die Anregung aufgreifen.