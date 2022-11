Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Eine Wanderausstellung zeigt zurzeit die literarische Vielfalt des Landes auf. Einer der aktuellen Ausstellungsorte ist Saarbrücken.

Der Ausstellungsbesuch lässt sich prima mit einem Bummel durch die saarländische Landeshauptstadt verbinden – man muss bloß einen kleinen Abstecher zur Stadtbibliothek machen. Die Ausstellung befindet sich im Untergeschoss und ist recht überschaubar. Bereitschaft zum Lesen erfordert sie dennoch; besteht sie doch hauptsächlich aus Text.

„Was bleibet aber ... Literatur im Land“ lautet der Titel der Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten, die sich mit literarischen Schauplätzen in Deutschland beschäftigt – und in Saarbrücken ein paar Schlaglichter auf das Saarland wirft. Eine Tafel widmet sich etwa dem in Merzig geborenen Schriftsteller Gustav Regler, der gegen Ende der 1920er Jahre bekannt wurde. Interessant sind auch die Erfahrungen, die Hermann Hesse gemacht hat, als er sich 1914 für eine Lesung in Saarbrücken aufhielt: „Als ich drei Gedichte vorgelesen hatte, tat ich einen Blick in den Saal. Eine Reihe von grinsenden, fassungslosen, enttäuschten, zornigen Gesichtern sah mich an, etwa sechs Leute erhoben sich verstört und verließen diese unbehagliche Veranstaltung.“

Nach Themen sortiert

Die Ausstellung ist nach verschiedenen Themen sortiert, denen jeweils passende Autoren zugeordnet wurden. Sie ist noch bis 30. November zu sehen. In der Kaiserslauterer Pfalzbibliothek gibt es derzeit ebenfalls eine Schau aus dieser Reihe.