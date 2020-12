Die städtische Kleiderkammer Homburg hat ein Weihnachtszimmer für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre eingerichtet. „Wir haben das ganze Jahr über viele Spielsachen gesammelt. Die allerschönsten haben wir aufgehoben, um dieses Weihnachtszimmer bestücken zu können“, sagt Claudia Ohliger vom Amt für Jugend, Senioren und Soziales. Bettina Dejon, Leiterin der Kleiderkammer im Stadtteil Erbach am Hochrech 50: „Das Angebot an Spielsachen kann sich sehen lassen. Es reicht von Puppen, jeder Menge Stoff- und Kuscheltiere über verschiedene Spiele, Modellautos, Puppenwagen und -wiegen bis hin zum Einrad.“ In diesen Tagen packt Dejon mit ihrer Mitarbeiterin Barbara Peimann Weihnachtstüten mit Geschenken, um sie ab 7. Dezember an kleinere Kinder zu verschenken. Dejon freut sich, dass die Kleiderkammer in der aktuell so schwierigen Zeit viele Spenden erhalten habe. Weitere schöne Spielsachen aus dem Weihnachtszimmer sollen zu einem besonders günstigen Preis abgegeben werden.