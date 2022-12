Der SPD-Ortsverein Rimschweiler hat Klaus Fuhrmann als Kandidat für die Ortsvorsteherwahl am 29. Januar aufgestellt.

Fuhrmann wurde von der Versammlung einstimmig gewählt, weitere Bewerber gab es nicht. Der Rimschweilerer ist Vorsitzender des Ortsvereins, war während Seiberts Amtszeit bereits stellvertretender Ortsvorsteher und gehört seit 2019 der SPD-Stadtratsfraktion an. In einem weiteren Wahlgang wählten die Ortsvereinsmitglieder Herbert Brengel zum neuen Beisitzer in die Vorstandschaft. Er folgt der verstorbenen Ingeborg Wilson nach. Die Mitglieder des Ortsvereins bedankten sich auch bei der scheidenden Ortsvorsteherin Isolde Seibert. Carlos Pendon Reyes, Geschäftsführer der SPD-Regionalgeschäftsstelle Westpfalz, verlieh ihr für ihre langjährigen kommunalpolitischen Verdienste die Willy-Brandt-Medaille.