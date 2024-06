Ernüchterung bei den Tennisherren 30 des TC Althornbach: Die Mannschaft verlor ihr Top-Spiel in der Pfalzliga um den Aufstieg gegen den TC Weiß-Rot Speyer klar und deutlich mit 0:9.

Den Herren 30 des TC Althornbach gelang es am frühen Sonntagnachmittag nicht, die vor dem Spieltag mit Speyer zusammen verlustpunktfrei auf Rang eins in der Tabelle lagen, in nur einem Duell einen Satz zu gewinnen. „Das war schon ein sehr ernüchternder Heimspieltag, den wir da erlebt haben“, bekannte daher Dennis Koch, die Nummer zwei des TCA. Er ging in seinem Einzel mit einem 3:6 und 4:6 gegen Achim Kramer noch mit dem knappsten Ergebnis vom Platz. Steffen Benoit ging mit der gleichen Zweisatzniederlage an Position aus dem Duell mit Lukas Steigleiter. Die Nummer eins des TCA, Tim Helfenstein, schaffte es einmal in den Tiebreak gegen Daniel Steigleiter (6:7, 1:6).

„Wir wären gerne mit unserer sehr guten Mannschaft aufgestiegen, daraus wird nun nichts“, ergänzte ein enttäuschter Koch. An der Einstellung der Mannschaftskollegen oder bei ihm habe es keineswegs gelegen, betonte Koch. Doch die Speyerer hätten sich zunutze gemacht, „dass sie ein großer Verein sind und haben mit Spielern der ersten Mannschaft die Pfalzliga-Mannschaft aufgerüstet, dagegen hatten wir keine Chance“. Das ist für Koch aber ein legitimes Handeln, wenn man solche Möglichkeiten hat und die Aufstiegsmöglichkeit so nah ist. Mit dem Sieg ist Speyer weiter verlustpunktfrei und steht an der Tabellenspitze. Die TCA-Herren 30 müssen in dieser Runde nun noch zweimal ran, beides sind Auswärtsspiele.