In der Reihe „Kultur im Museum“ gastiert am Donnerstag, 6. August, 20 Uhr das Chronatic Quartet im Römermuseum in Homburg-Schwarzenacker bei der Homburger Kulturgesellschaft.

Ob Jung oder Alt, Operngänger oder Rocker, Hoch- oder Popkultur: Das Chronatic Quartet baut da musikalische Brücken, wo sonst die Barrieren in den Köpfen den Weg versperren. Es vereint Musikstile, die oft nur getrennt stattfinden, dazu kommen fantasievolle Eigenkompositionen.

Die Musiker sind Benedikt ter Braak (Klavier), Jan Friedrich (Schlagzeug), Tobias Paulus (Violine) und Marco Tiziano Alleata (Bass). Die vier begeistern ihr Publikum bereits seit über zehn Jahren mit zahlreichen Konzerten im In- und Ausland. 2016 bekamen die Saarländer den Kulturpreis der Stadt Saarlouis 2016, sie traten bei Veranstaltungen des Saarländischen Rundfunks auf und beim Deutschlandfest in Berlin.

Virtuose musikalische Darbietungen, spannende Geschichten, Comedy-Einlagen, Blicke hinter die Kulissen: Ein Abend mit dem „Chronatic Quartet“ ist eine Reise durch die vierte Dimension und die Epochen der Musikgeschichte. Ihr neues Album heißt „Patchwork“.

