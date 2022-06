Klassik für junge Leute, die eigentlich mit Klassik nichts an Hut haben – und das noch an ungewöhnlichen Orten bietet ein zweitägiges Festival.

Zum dritten Mal nach 2017 und 2019 findet am 1. und 2. Juli in Zweibrücken das Festival „Klassik nah dran “statt. Es wird von der Konzertgeigerin Johanna Ruppert organisiert, die in Zweibrücken aufgewachsen ist und heute in Hannover lebt. Dieses Jahr bringt sie das Orchester im Treppenhaus mit, ein vielfach preisgekrönte Ensemble, das sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Vertreter der innovativen Klassikszene in Deutschland und Europa entwickelt.

Das kleine ungewöhnliche Festival, das keinen Eintritt kostet, beginnt am Freitag, 1. Juli, um 21 Uhr mit einem Nachtkerzen-Konzert im Herzogsaal. Was ist das? Können die Musiker bei Kerzenlicht überhaupt die Noten sehen - und die Zweibrücker Schauspielerin Silvia Bervingas die Buchstaben der Gedichte, die sie dann vorträgt? Die Nachtkerze ist eine Blume. Sie öffnet sich zur Abenddämmerung innerhalb weniger Minuten und sind bis zum nächsten Vormittag schon verblüht. Dazwischen verströmt sie intensiven, süßlichen Duft. Dazu spielt das Orchester im Treppenhaus in der Besetzung mit Streichquartett, Klarinette und Akkordeon Musikblüten von Werke von Brahms, Tschaikowski, Schuman, Piazzolla, Mendelssohn.

„Dein persönliches Notfallkonzert“ ist am Samstag, 2. Juli, 11 Uhr da angesagt, wo man es nicht vermutet: in der Kaffeemühle in der Alten Steinhauserstraße 5. Da stehen zwei Gründerzeitvillen, die einen großen Garten haben. Vier Musiker spielen sich querbeet durch die Streichquartettliteratur. Die Werke werden vor Ort ausgewählt für die Notfälle, die aus dem Publikum kommen. Da gibt es statt ein Blutinfusion eine Klassikinfusion.

Am Samstag, 2. Juli, um 20 Uhr ist der Ort vielleicht trivial, die Mehrzweckhalle des Helmholtz-Gymnasiums, aber alles andere nicht: „Dein Lieblingsplatzkonzert“ ist der Abend überschrieben, der noch eine zweites Motto trägt: „Hygge“, also etwas zum Wohlfühlen. Es gibt keine Stühle, keine Bühne und keine Etikette. Jeder Besucher soll sich in er Halle seinen Lieblingsplatz gestalten und dazu mitbringen, was er will: die Yogamatte, die Lieblingsdecke, ein Kissen, ein Zelt, ein Kuscheltier, eine Hängematte, ein Sofa ein Bett . Dazu spielen ein Streichquartett und ein Akkordeonist Stücke von Schubert, Prokofiev, Beethoven, Dvorak, aber auch VON Komponisten, die man nicht auf dem Schirm hat: Carolin Shaw, Joseph Brodsky, Mikolaj Majkusiak. Dunkel soll es auch sein.

Die Musiker, die aus ihrem Treppenhaus in Hannover herauskommen, um diese Konzerte in Zweibrücken zu spielen, sind Yannick Hettich (Bratsche), Christine Roider (Cello), Goran Stevanovic (Akkordeon ), Daniel Bollinger, (Klarinette) und Thomas Posth, (Cello), der das Ensemble auch leitet.