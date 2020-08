Die Corona-Tests von 107 Schülern, Lehrern und Sozialarbeitern am Homburger Berufsbildungszentrum (BBZ) Paul-Weber-Schule sowie an der Goethe-Grundschule in Bexbach sind negativ ausgefallen. Dies erklärte am Donnerstag, 27. August, das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises. An den beiden Lehreinrichtungen war vorige Woche je ein Schulkind positiv auf das Virus getestet worden. Dies machte die Überprüfung aller beteiligten Klassenkameraden und Lehrer erforderlich. Seit 26. August seien die Klassen 4.1 und 4.3 der Goetheschule sowie die Lehrer des BBZ Homburg nun wieder in der Schule. Trotz negativer Tests bleibt die Klasse 4.2 mit ihrer Lehrerin vorsorglich bis 1. September in Quarantäne. Dies gilt auch für die zehnte Klasse am Berufsbildungszentrum. Das Gesundheitsamt in Homburg bleibe im Austausch mit den beiden corona-infizierten Schülern.