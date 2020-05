Eine klare Mehrheit der Vereine des Südwestdeutschen Fußball-Verbands (SWFV) und auch des Kreises Pirmasens/Zweibrücken hat sich für einen Abbruch der Saison 2019/2020 ausgesprochen. Dies gab der SWFV am Dienstagnachmittag bekannt.

„Soll die Saison 2019/2020 fortgesetzt werden und frühestens zum 1. September (soweit es die staatlichen Verfügungen zulassen) den Spielbetrieb wieder aufnehmen?“ Diese Frage hatte das SWFV-Präsidium, das eine Saisonfortführung empfohlen hatte, seinen Vereinen gestellt. 590 Vereine und damit 81 Prozent der am Spielbetrieb teilnehmenden Vereine machten bei der Abstimmung mit, 453 (77 Prozent) davon waren dagegen. Im Kreis Pirmasens/Zweibrücken stimmten 62 Vereine ab; 47 (76 Prozent) waren für den Saisonabbruch, 15 für ein Weiterspielen. Das SWFV-Präsidium will nun am Donnerstag beraten, „wie mit diesem Ergebnis weiter verfahren wird“.

Der Vorsitzende des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken, Edgar Wallitt, hatte nach Gesprächen mit Vereinsvertretern ein solches Abstimmungsergebnis erwartet. Auch er finde einen Saisonabbruch richtig: „Irgendwann muss man mal einen Schnitt machen. Was geht vor – der Fußball oder die Gesundheit?“

Wallitt, der als Kreisvorsitzender an der Präsidiumssitzung teilnehmen wird, sprach sich dafür aus, nun nach einer Quotientenregel die Meister und Direktaufsteiger der jeweiligen Klassen zu ermitteln. „Absteigen würde ich keinen lassen“, sagte Wallitt zur RHEINPFALZ.

Generell schlug er vor, im März 2020 den Spielbetrieb wieder aufzunehmen und dann „das ganze Kalenderjahr zu spielen“.