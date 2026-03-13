Sie kommen aus New York, spielen auf der ganzen Welt – und waren in Homburg: Das Brentano String Quartet. Sein Spiel hatte auch etwas Brutales.

Nanu, was ist denn jetzt los? Manche Besucher gucken verwundert ins Programmheft, wahrscheinlich getrieben von der Frage, ob sie noch auf einem Klassikkonzert sind oder gerade der Musik zu einem Thriller lauschen. Denn so hört sich das, was das Brentano String Quartet am Donnerstagabend im Homburger Saalbau spielt, tatsächlich an. Das Streichquartett Nr. 4 von Béla Bartók beginnt mit einem schwer fassbaren Klanggewitter, das man erst mal überhaupt nicht einordnen kann.

Es scheint kein Muster zu geben, keine Melodie, an der man sich entlanghangeln kann. Wie ein Schwarm wütender Bienen hören sich manchmal die beiden Violinen (gespielt von Mark Steinberg und Serena Canin) an. Dann schrauben sich die Instrumente hoch, man hört eine Bedrohung aus ihrem Spiel, plötzlich ist da nur noch ein nervenzerfetzendes Gewusel.

Chaos mit Überraschung

Jetzt scheinen alle Instrumente – Misha Amory spielt die Bratsche, Nina Lee das Cello – übereinander herzufallen, die Klänge verknäulen sich. Im Chaos liegt zwar nicht unbedingt die Schönheit, dafür aber die Überraschung, das Unerwartete. Irgendwann weiß man, dass in dem fünfsätzigen Stück jederzeit alles passieren kann, und man kann sich etwas besser darauf einstellen und sogar ein bisschen fallenlassen.

Stellenweise hat man das Bild von einem Filmprotagonisten vor Augen, der in panischer Angst vor jemandem flieht. Mensch oder Tier, das ist egal. Die Spannung, die sich gleich zu Beginn des rund 20-minütigen Stücks aufgebaut hat, halten die Instrumentalisten fast die ganze Zeit über. Auch wenn man das Stück kennt, bemerkt man doch die feinen Unterschiede in der feurigen, forschen Interpretation des 1992 gegründeten Ensembles, das zu den besten der Welt gehört.

Zuletzt vor 30 Jahren in Homburg

Manche Besucher haben die Augen geschlossen und geben sich ganz den Bildern hin, die die Musiker einem in den Kopf pflanzen. Als die letzten Töne verklungen sind und die Musiker ihre Bögen sinken lassen, ist es mucksmäuschenstill im Saal. Das Publikum wirkt gebannt, ja fast ehrfürchtig. Mit Bartóks Quartett hat die Formation ein Stück zu den Meisterkonzerten zurückgebracht, das in der Reihe seit 30 Jahren zuletzt gespielt wurde – damals auch von Musikern aus den USA, dem amerikanischen Emerson String Quartet.

Beethovens Streichquartett Nr. 14 (op. 131), das das Brentano Quartet für das Musikfilmdrama „Saiten des Lebens“ mit Philip Seymour Hoffman einspielte, machte es 2012 richtig berühmt. Es nimmt eine zentrale Rolle im Film ein – ist aber in Homburg leider nicht zu hören. Stattdessen möchte das Quartett seinen rund 130 Besuchern ein Konzert der Gegensätze bieten. Das gelingt.

Haydn voller Eleganz

Das Programm überspannt drei Jahrhunderte. Bartók, der sein Streichquartett 1928 geschrieben hat, ist der modernste Komponist. Sonst stehen mit Haydn und Dvořák nur zwei weitere auf dem Programm (von allen spielen sie Streichquartette), denn keins der Stücke hat weniger als vier Sätze. So dauert ein Stück schon mal zwischen 20 und 30 Minuten

Wenn sie Haydns Streichquartett C-Dur (op. 54, Nr. 2) interpretieren, erschaffen sie einen Klang zwischen Eleganz, süßlicher Harmonie und einem leichten Anflug von Verspieltheit. Es ist der typische Kammermusikklang, wie man ihn kennt. Immer, wenn der volle Streicherklang einige Momente in der Luft hängt und man ihn in sich aufsaugen kann, ist das wunderbar. Manchmal scheint ihr Spiel bei Haydn von Diamantensplittern durchzogen. Sie lassen etwas entstehen, das seinesgleichen sucht.

Musiker der Superlative

Sie sind die Bilderbeschwörer, die Klangakrobaten, die Meisterspieler. So viele Superlative? Bei diesem Ensemble ist es die einzige Möglichkeit, zu beschreiben, was im Saalbau passiert. Die Meisterkonzert-Reihe, die es seit über 50 Jahren gibt, überbietet sich mit diesem Abend selbst. Nur: Was soll da als Nächstes kommen?, fragt man sich.

Ein Wermutstropfen bleibt: Die Saitenkünstler hätten viel mehr Publikum verdient. Vielleicht bekommen sie das ja bei ihrem nächsten Konzert – am Sonntag spielen sie in London.