Saarlouis. Beim Oberverwaltungsgericht des Saarlandes sind heute Klagen von Fitness- , Tattoo- und Piercingstudios gegen die Schließung der Betriebe wegen der Corona-Pandemie eingegangen. Wie das Oberverwaltungsgericht am Montag in Saarlouis mitteilte, machen die Klagenden im Wesentlichen geltend, die Schließungsanordnungen verstießen gegen das Gebot der Gleichbehandlung, stellten einen ungerechtfertigten Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit dar und seien daher unverhältnismäßig. Die Normenkontrollanträge im Eilverfahren richteten sich gegen die in Paragraf 7, Absatz 4 der saarländischen Corona-Verordnung angeordnete Betriebsuntersagung.