Im Homburger Stadtteil Bruchhof gehen Eltern und Schülervertreter auf die Barrikaden. Weil die Räumlichkeiten in der Grundschule an ihre Grenzen stoßen, hat die Stadt Homburg dieser Tage Gebäudecontainer auf dem Schulhof aufstellen zu lassen. Sie bieten zusätzliche Unterrichtsräume. Allerdings bleibt den Kindern jetzt auf dem Schulhof weniger Platz zum Spielen. Im Stadtrat gab Bruchhofs Ortsvertrauensmann Manfred Rippel (SPD) die Klagen an die Stadtverwaltung weiter. „Auch die Schulleitung wollte die Container woanders haben; jetzt lässt sich daran wohl nichts mehr ändern“, meinte Rippel. Die Beigeordnete Christine Becker (SPD) versprach, den genauen Standort noch einmal zu prüfen. Ohnehin werde die Stadt bald mit der Planung für einen Anbau für die Schule beginnen.