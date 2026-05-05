Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet am Kirchberg ist fehlerfrei und rechtsgültig. Das ist jetzt gerichtlich entschieden, und somit darf dort jetzt gebaut werden.

Der Bebauungsplan „Wohnen am Kirchberg“, mit dem die Stadt Zweibrücken im Stadtteil Ixheim ein neues Wohngebiet ausgewiesen hat, ist wirksam. Das entschied jetzt das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz.

Drei Antragsteller hatten gegen den im März 2025 bekannt gemachten Bebauungsplan einen Normenkontrollantrag gestellt. Sie machten neben Verfahrensfehlern insbesondere geltend, die Stadt habe die klimatischen Auswirkungen des geplanten Wohngebiets auf die bestehende Bebauung, die erhöhte Lärmbelastung durch die Erschließungsstraße sowie Probleme bei der Oberflächenentwässerung verkannt. Auch sei die Stadt fälschlicherweise von einem weiteren Wohnflächenbedarf ausgegangen. Das OVG sieht das anders und lehnt den Normenkontrollantrag ab.

Zur Begründung schreibt das Gericht: Weder lägen Verfahrensfehler vor, noch begegne der Bebauungsplan inhaltlichen Bedenken. Die Stadt dürfe ein neues Wohngebiet zur Befriedigung einer bestehenden Grundstücksnachfrage schaffen, auch wenn das Statistische Landesamt einen Bevölkerungsrückgang für Zweibrücken von knapp vier Prozent bis 2070 prognostiziere. Die Stadt habe fehlerfrei zugrunde gelegt, dass aktuell ein Bedarf an Wohnbauflächen bestehe, der durch Maßnahmen der Innenentwicklung und Nachverdichtung nicht hinreichend gedeckt werden kann.

Laut OVG hat die Stadt auch die Lärmbelastung durch den vom Plangebiet – einem allgemeinen Wohngebiet – ausgelösten Verkehr berücksichtigt und fehlerfrei abgewogen. Hier habe sie davon ausgehen dürfen, dass mit dem erhöhten Verkehr durch die Erschließungsstraße die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung nicht überschritten würden.

In Bezug auf die Oberflächenentwässerung habe die Stadt unter Beteiligung von Sachverständigen sichergestellt, dass ein funktionierendes Entwässerungssystem hergestellt werden kann. Die detaillierte Ausarbeitung eines solchen Konzepts müsse nicht im Bebauungsplan selbst erfolgen, sondern dürfe auf ein nachfolgendes Verwaltungsverfahren verlagert werden, so das Gericht.

Schließlich, so das OVG, habe die Stadt auch die Belange des Klimaschutzes unter Orientierung an den Empfehlungen des während der Planung erstellten Klimagutachtens hinreichend gewichtet und abgewogen. Insoweit habe sie vor allem die Eigenschaft des Gebiets als Kaltluftschneise berücksichtigt und auf eine den Luftdurchfluss verhindernde Riegelbebauung verzichtet. In dem neuen Wohngebiet sei vielmehr nach den Baufenstern und dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung eine aufgelockerte Bebauung vorgesehen.