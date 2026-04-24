Am Ixheimer Kirchberg gehe es hauptsächlich um die Interessen eines Privatmanns, der dort einen großen Teil der Grundstücke besitzt. Das sagt einer der Kläger im Rechtsstreit.

Noch zwei Wochen wird es dauern, bis klar ist, ob die Kläger gegen den Bebauungsplan „Wohnen am Kirchberg“ Recht bekommen oder nicht. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz hat diese Woche verhandelt, aber das Urteil vertagt. Ein Kläger ergriff vor Gericht die Gelegenheit, seine Sicht der Dinge zu schildern. Demnach wurde ihm vor Jahren von offizieller Stelle versichert, dass der Kirchberg oberhalb von Ixheim nicht bebaut wird.

Fritz Mauß, einer der drei Kläger, sagte dem Gericht, er sei direkter Anlieger des geplanten Neubaugebiets. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sei immer mal wieder die Idee aufgepoppt, den Kirchberg zu bebauen. Dabei, so Mauß, habe man schon weiter unten, dort, wo er wohnt, von Anfang an Probleme mit der Entwässerung gehabt,

„Als ich gebaut habe, hatten wir schon in der Baustelle das Wasser stehen“, erzählte Mauß den Richtern. Er habe sein Grundstück stufenförmig anlegen müssen, um die Wasserströme zu bremsen. Als weitere Schutzmaßnahme habe er 120 Kubikmeter Kies verbaut. Dennoch habe er auch heute noch bei Starkregen das Wasser auf der Terrasse stehen, manchmal dringe es sogar bis ins Haus vor, so der Kläger. Ein von der Stadt beauftragtes Gutachten sei zwar zu dem Ergebnis gekommen, dass die Entwässerung am Kirchberg kein Problem sei. „Es ist aber ein Problem“, ist Mauß sich sicher.

Mauß’ Anwalt Holger Kröninger zufolge hat die Stadt das Thema Entwässerung im Bebauungsplan stiefmütterlich behandelt. „Das kann man nicht erst im Baugenehmigungsverfahren klären“, widersprach er einem Argument der Stadt. Das Problem der Entwässerung am Kirchberg ist laut Kröninger nicht bewältigt. Man könne nicht davon ausgehen, dass neue Häuser bei Starkregen dort ausreichend gesichert sind.

Kläger Fritz Mauß erzählte weiter, dass das Ansinnen, am Kirchberg zu bauen, vor etwa zehn Jahren wieder einmal hochgekocht sei. Ein Privatmann habe dort zahlreiche Grundstücke gekauft, um die Fläche mit Wohnhäusern zu bebauen. Allerdings habe er nicht alle erforderlichen Grundstücke kaufen können, so dass etwa ein Viertel der Fläche für das potenzielle Baugebiet noch andere Besitzer habe. Das sei bis heute ein Knackpunkt.

Der besagte Privatmann habe beim damaligen Oberbürgermeister Kurt Pirmann vorgesprochen, so Mauß. Und Pirmann habe versichert, dass am Ixheimer Kirchberg nicht gebaut werde, nicht gebaut werden könne, unter anderem auch, um die Kaltluftschneise nicht zu unterbrechen. Auf die Aussage des damaligen OB habe er sich verlassen, so Mauß. „Es kann doch nicht sein, dass jetzt, unter einem neuen OB, schon wieder in dieser Sache vorgeprescht wird.“ Die Ausgangslage sei ja nicht anders als vor zehn Jahren.

Das OVG-Gericht bedankte sich für Mauß’ Ausführungen, die „Hintergründe des Rechtsstreits beleuchtet haben“, wie der Vorsitzende Richter Stefan Habermann sagte. Da es bei der anhängigen Normenkontrollklage aber um den aktuellen Bebauungsplan geht, dürften sie keinen Einfluss auf das ausstehende Urteil haben.