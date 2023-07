Die Kita- und Hortbeiträge in den städtischen Einrichtungen steigen ab September. Der Stadtrat gab hierfür in seiner Sitzung am Mittwoch mehrheitlich grünes Licht. Dagegen stimmte die FWG-Fraktion. Deren Vorsitzender Kurt Dettweiler sagte, man wolle damit ein Zeichen setzen, dass es nun reiche mit Gebührensteigerungen und man keine weiteren mehr mittragen werde. In Pirmasens sei der Haushalt auch genehmigt worden, obwohl dort geringere Beiträge zu zahlen seien. Damit ging Dettweiler auf die vorangegangene Diskussion ein, in der es unter anderem hieß, die Spar-Auflagen der Aufsichtsbehörde ließen keine andere Lösung zu. Am Mittwoch erklärte Bürgermeister Christian Gauf (CDU), man komme um eine Erhöhung der Beiträge auch deshalb nicht herum, weil die Preise in den vergangenen zehn Jahren stagnierten. „Das ist jetzt einfach notwendig“, so Gauf. Zum 1. September wird der Kita-Höchstbeitrag für unter Zweijährige pro Monat um 40 Euro (plus 25 Prozent) auf 200 Euro erhöht. Für Schulkinder steigt die Hortgebühr um 40 Euro (plus 33 Prozent) auf 160 Euro pro Monat. Für den städtischen Haushalt macht das 70.000 Euro mehr pro Jahr aus. Für Kinder ab zwei Jahre bis zum Schuleintritt bleibt der Kindergarten gebührenfrei.