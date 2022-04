Der Aufruf zum Warnstreik an Kindertagesstätten der Gewerkschaft Verdi fand am Donnerstag in Zweibrücken ein großes Echo. In mehr als der Hälfte der zehn städtischen Einrichtungen streikte das Personal. Es habe aber in fünf Einrichtungen eine reduzierte Versorgung, so genannte Notgruppen, gegeben, erklärte die Stadtverwaltung. Die Spiel- und Lernstuben waren alle geöffnet.

Anders als Anfang März, beteiligte sich das Personal der evangelischen Kitas am Donnerstag nicht am Streik. Wie die Geschäftsleitung des kirchlichen Trägerverbundes erklärt, waren alle zwölf Kindertagesstätten in Betrieb, es habe auch keine einzige Krankmeldung streikwilliger Mitarbeiter gegeben.

Die Gewerkschaft hatte auch die Mitarbeiter evangelischer Kitas zum Warnstreik aufgerufen, nicht jedoch des einzigen katholischen Kindergartens in der Stadt. Letztere haben eine andere Rechtsstellung.

Mit dem heutigen Warnstreik will Verdi den Druck steigern auf die Arbeitgeber vor den nächsten Tarifverhandlungen am 16./17. Mai. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher. Verdi-Pfalz-Geschäftsführer Jürgen Knoll kündigte für Anfang Mai weitere Warnstreiks an. Ob und an welchen Tagen in Zweibrücken zur Teilnahme aufgerufen wird, sagte er noch nicht.