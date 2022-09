Die Stadt Zweibrücken hat für zehn Kindertagesstätten im Stadtgebiet das neue Angebot „Kita-Sozialarbeit“ eingeführt. Finanziert mit Geldern aus dem neuen Kita-Gesetz, beraten zwei Vollzeit-Sozialarbeiterinnen Familien bei großen und kleinen Problemen des Alltags. Eltern werden begleitet und bei Bedarf in weitere Hilfsangebote vermittelt. Eine der beiden Vollzeitstellen wurde beim städtischen Jugendamt angesiedelt, die zweite beim protestantischen Kindertagesstättenverbund Zweibrücken. Sie wurden in den städtischen Kitas Abenteuerland (Grinsardstraße), Arche Kunterbunt (Bleicherstraße), Kleine Welt (Canadastraße) und Sonnenschein (Hohlstraße) sowie den protestantischen Kindertagesstätten Wallstraße, Bewegungskita (Röntgenstraße), Schatzkiste (Johann-Schwebel-Straße), Integrative Kita Bubenhausen (Heiligentalstraße) und in der katholischen Kita Heilig Kreuz (Rosengartenstraße) etabliert. Hinzukommen wird ab ihrer Eröffnung die städtische Kita in der Gabelsbergerstraße. Ziele der Kita-Sozialarbeit sind mehr Chancengerechtigkeit sowie die Entlastung des Kita-Personals.

Info



Erreichbar sind die Sozialarbeiterinnen beim Jugendamt unter der Telefonnummer 0162 2454781, E-Mail kita-sozialarbeit@zweibruecken.de, sowie beim protestantischen Kita-Verbund unter kathrin.kreher@evkirchepfalz.de beziehungsweise Telefon 0152 0853307.