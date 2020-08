Aller guten Dinge sind drei. Das Sprichwort scheint auf den Bau der neuen Kindertagesstätte in der Gabelsbergerstraße zuzutreffen. Im dritten Anlauf fand die Stadt nun eine Firma, die an der Baustelle die Fenster einbauen wird.

Der erneut erzwungene Baustopp dürfte also bald vorbei sein. Zweimal wurden die Fensterarbeiten von der Stadt bereits ausgeschrieben. Immer ohne Erfolg. Nun, im dritten Anlauf, gaben zwei Firmen Angebote ab und beendeten „das leidige Thema Vergabe der Fensterarbeiten“, wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwoch im Stadtrat sagte. Die Firma Reso aus Homburg wird die Aluminiumfenster und Außentüren für 99 127 Euro einbauen. Das Angebot liege knapp sechs Prozent unter den kalkulierten Kosten. Unter den Bietern habe es keine Firma aus Zweibrücken gegeben, sagte Bauamtsleiter Christian Michels auf Nachfrage von Kurt Dettweiler (FWG). Teilweise werden in der neuen Kita auch Kunststofffenster eingebaut. Ob hierfür bereits Angebote vorliegen, dürfe Michels vor der Vergabe nicht sagen.

Zuletzt stockte es außerdem, weil es Lieferschwierigkeiten beim Holz gab, das für die Dachkonstruktion der vier Gruppenräume und des Mehrzweckraums benötigt wird. Michels hofft, dass die Arbeiten demnächst erledigt werden können. Der Zimmerer „steht in den Startlöchern“. Weiterhin soll demnächst das Dach abgedichtet werden. Einstimmig vergab das Gremium die Arbeiten an die Firma Peter Marx in Saarbrücken-Dudweiler zum Angebotspreis von 305 662 Euro.

Kita soll Mitte August 2021 in Betrieb gehen

Wie mehrfach berichtet, soll auf einem rund 4800 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Landgestüt und Festhalle eine viergruppige Kindertagesstätte gebaut werden. Dort sollen bis zu 100 Kinder betreut werden. Eigentlich hätte der Bau der Kindertagesstätte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, um Fördermittel vom Land zu erhalten. Die bisherigen Mehrkosten nicht eingerechnet, sollte die Kita rund 3,8 Millionen Euro kosten. Circa 3,1 Millionen Euro erhält die Stadt aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0. Den ursprünglichen Plan, die Kita bis Ende des Jahres fertig zu bekommen, hat die Stadt aufgegeben. Der Bauzeitenplan von Ende Juli sieht vor, dass die neue Kindertagesstätte Mitte August kommenden Jahres in Betrieb geht.