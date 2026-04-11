Die städtischen Kita Arche Kunterbunt hat Konzept grundlegend verändert. Für die Kinder bedeutet das, dass sie mehr eigene Entscheidungen treffen können.

Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres hat die Kita in der Bleicherstraße auf ein offenes Konzept umgestellt. Dort gibt es jetzt keine Gruppen mehr. „Die Kinder können frei entscheiden, in welchem Raum sie spielen, lernen oder kreativ werden oder mit wem sie ihr Mittagessen einnehmen möchten“, erklärt die Stadt. „Sie treffen eigene Entscheidungen, übernehmen Verantwortung und entwickeln Vertrauen in ihre Fähigkeiten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Erfahrungen aus der Praxis zeigten: Offene Arbeit stärke nicht nur die Entwicklung jedes Kindes, sondern unterstütze auch das Selbstvertrauen und die Freude am Lernen. Sie schaffe eine Kita-Kultur, in der Kinder ernst genommen werden und aktiv ihren Alltag mitgestalten können. „Unser Ziel ist es, Kinder stark zu machen für ihren eigenen Weg – mit Vertrauen, Freiheit und klarer Begleitung“, erläutert Kita-Leiterin Marion Hüther.

Bürgermeister und Jugendamtsdezernent Christian Gauf sieht in dem neuen Konzept „ein starkes Signal für eine moderne und zukunftsorientierte Bildungsarbeit in unserer Stadt“. Hier werde deutlich, „dass Kinder nicht nur betreut, sondern in ihrer Persönlichkeit ernst genommen und aktiv gefördert werden“. Das Kita-Team schaffe damit eine Umgebung, „in der Kinder wachsen, entdecken und ihre Stärken entfalten können – eine wichtige Grundlage für ihren weiteren Lebensweg“.

Die Kita nimmt 45 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt auf. Für Samstag, 20. Juni, 9 bis 12 Uhr, lädt sie zum Tag der offenen Tür ein. Die Besucher können mit dem Team ins Gespräch kommen und sich ein Bild der Kita machen.