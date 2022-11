Die Stadt übergibt am Mittwoch den neu gebauten Kindergarten in der Gabelsbergerstraße an das Jugendamt. Am Nachmittag besuchen dann auch die ersten Kinder die Einrichtung. Mit dem Neubau wurde bereits 2019 begonnen, doch die Arbeiten verzögerten sich mehrfach. Dafür sorgten unter anderem ein Bombenfund, zu hoch liegende Versorgungsleitungen und im Juni 2021 ein geplatzter Schlauch, aus dem tagelang unbemerkt Wasser in den Rohbau lief. Der Boden musste wieder rausgerissen und komplett neu gemacht werden. Nun ist die Baumaßnahme beendet, und der neue Kindergarten mit 80 Plätzen kann genutzt werden.