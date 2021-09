Dass erste Kinder Ende des Monats in der neuen Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße herumspringen, ist nun definitiv vom Tisch. Der durch einen leckgeschlagenen Wasserschlauch im Juni entstandene Schaden zwischen Bodenplatte und Aufbauten ist so immens, dass ein Vertreter des städtischen Bauamtes am Mittwoch vor den Stadtratsmitgliedern von einem „Wasserschaden-Gau“ sprach. Er erstrecke sich über die gesamte Länge des 70 Meter langen Neubaus. Die Versicherung habe der Stadt zwar signalisiert, die Kosten zu tragen, allerdings beziehe sich das nur auf den Bau. Die Stadt als Träger plant für die Aufnahme von 100 Kindern in der Kita an der Festhalle und hat dafür 13 Erzieherinnen und Erzieher vorgesehen, auch schon eingestellt. Der für die Kitas zuständige Bürgermeister Christian Gauf sagte im Stadtrat, man bemühe sich um flexible Lösungen, für Eltern, denen man Zusagen gemacht habe, und fürs Personal. Aber auch das alles sei mit Kosten verbunden.

Die Beprobung, ob die eingeleiteten Trocknungsmaßnahmen erfolgreich waren, sei noch nicht abgeschlossen, sagte ein Vertreter des Bauamtes. Von der Freigabe für den Weiterbau hänge alles ab, die beauftragten Handwerker müssten neu disponieren. Keiner, so hieß es am Mittwoch im Stadtrat, wage nun einen Termin für die Inbetriebnahme der Kita an der Gabelsbergerstraße zu nennen.