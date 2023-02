Für den Neubau der städtischen Kindertagesstätte in der Gabelsbergerstraße billigte der Haupt- und Personalausschuss des Stadtrats am Mittwoch einen weiteren Finanzzuschlag.

Der Auftrag an einen Elektroinstallateur wurde um bis zu 25.000 Euro – acht Prozent der Auftragssumme – erweitert. Nachträglich sei unter anderem eine Baubeleuchtung erforderlich geworden, eine Steuerung für die Verschattungsanlage und vorbereitende Arbeiten für die nachträglich eingebaute Lüftungsanlage. Zudem sei eine Änderung der Deckenleuchten des Speiseraums gewünscht worden – die Ausleuchtung des Raums soll dimmbar werden. Die Frage aus dem Ausschuss, ob der Austausch der Leuchten irgendeinen pädagogischen Nutzen bringe, konnte am Mittwoch nicht beantwortet werden. Einstimmig wurde der Erhöhung des Auftragsrahmens zugestimmt.

Erst vor 14 Tagen hatte der Stadtrat der Auftragserweiterung für eine in der Ausschreibung vergessene Dunstabzugshaube für die Kita-Küche zugestimmt – mit Material und Einbaukosten 12.500 Euro. Der Leiter des Bauamtes, Christian Michels, sagte am Mittwoch, man hoffe nun, in den nächsten zwei Monaten die Schlussrechnung für den durch einen Bombenfund, dann massivem Wasserschaden, beeinträchtigten Kita-Neubau hinter der Festhalle vorlegen zu können. „99,x Prozent der Arbeiten sind jetzt abgeschlossen“, erklärte Michels. Für mehr als 4,2 Millionen Euro wurden Aufträge vergeben.