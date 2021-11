Der Kleinsteinhauser Kindergarten kämpft mit einem Feuchtigkeitsproblem. Es wurde festgestellt, dass das Wasser wohl von unten eindringt, also kein Oberflächenwasser ist. Nun soll eine Drainage dafür sorgen, dass der Kindergarten trocken wird.

Laut Bürgermeisterin Martina Wagner soll das Wasser über die Drainage am Gebäude vorbeigeleitet werden. So könne es nicht mehr durch den Boden in das Gebäude emporsteigen. Die Drainage soll die Zweibrücker Firma Dahlhauser installieren; Kosten: rund 15.000 Euro. Dem stimmte der Gemeinderat zu.