Die Einöder Online-Petition hat ihr Ziel von 200 Unterschriften erreicht. Die Bürgerinitiative, die sich für mehr Betreuungsplätze in Kita und Ganztagsschule in Einöd einsetzt, will die Unterschriften im Februar an Homburgs Bürgermeister übergeben.

Wie berichtet, hat die Stadt Homburg ihre Planungen für den Ausbau beider Einöder Einrichtungen wieder aufgenommen. Inzwischen wurde die Bürgerinitiative bei einem Gespräch im Homburger Rathaus über kurz- und langfristige Ausbaupläne informiert. Unter anderem soll die Freiwillige Ganztagsschule übergangsweise einen Raum im Feuerwehrhaus bekommen. Für die Grundschule ist inzwischen sogar ein Erweiterungsbau im Gespräch.

Hier ist die Online-Petition zu finden.